مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
محافظ الأقصر يتفقد المواقع الأثرية مع بدء الموسم السياحي

شمس يونس

 قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المواقع السياحية بمدينة الأقصر ومدينة القرنة غرب الأقصر.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد معابد الكرنك، برفقة عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة المرور.
                                   
وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر ساحة المعبد ووجّه بسرعة البدء فى إصلاح البلاط والانتهاء من تلك الأعمال بسرعة ، كما كلّف إدارات النظافة والتجميل والحدائق والبساتين بالاهتمام بزراعة وتشجير الساحة ورفع كفاءتها لتظهر بالمظهر اللائق أمام الزائرين.

وشهدت الجولة تفاعلاً إيجابياً من السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر، في مشهد يعكس روح الترحيب والانفتاح التي تتميز بها المدينة السياحية العريقة.

وتوجّه محافظ الأقصر  إلى منطقة وادي الملوك بالقرنة غرب الأقصر، برفقة مصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، حيث وجّه بغلق أعمال الصرف الصحي الجارية مؤقتاً بالمسار السياحي عند مدخل المدينة حتى انتهاء الموسم السياحي، حفاظاً على انسيابية الحركة وسلامة الطريق أمام المارة والزائرين ،  موجّها بسرعة الانتهاء من أعمال خطوط الطرد الجارية بمنطقة الازدواج، وإرجاء تنفيذ المتبقي من الخطوط المارة بالحارة الواحدة إلى ما بعد الموسم السياحي.

واستكمل محافظ الأقصر جولته بتفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة ورصف طريق ترعة العرب الممتد من طريق المطار حتى مدخل حي شرق بطول 1.1 كم، بالإضافة إلى أعمال ترميم مسار كابلات الكهرباء حتى لوحة توزيع كهرباء شرق بمنطقة المساكن بطول 1.5 كم، إلى جانب أعمال إنارة الطريق ضمن مشروع “رد الشيء لأصله”، الذي تنفذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، بحضور المهندسة إلهام شيباني مدير المديرية.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية بما يليق بمكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم، واستقبال الزائرين في أبهى صورة خلال الموسم السياحي الجديد.

