دعوة صادقة.. وزير الشباب والرياضة يكشف سر بقائه في الوزارة.. وخطته للسنوات المقبلة
طارق السيد: أحمد عبد الرؤوف الأنسب للمرحلة الحالية في الزمالك.. وصبحي لا يستحق التواجد أساسياً
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط
تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول من طينة الكبار
الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

آمال ماهر وبهاء سلطان في حفل كامل العدد بـ قصر القبة.. صور

أوركيد سامي

شهد قصر القبة ليلة ملكية استثنائية أحيتها النجمة آمال ماهر والنجم بهاء سلطان، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والمشاهير الذين تفاعلوا مع الأجواء الساحرة للحفل.

بدأ الحفل بفقرة قدمها النجم بهاء سلطان الذي صعد إلى المسرح وسط ترحيب حار من الجمهور ومحبيه. 

تميزت الفقرة بأجواء رائعة من الألعاب النارية التي أبدع في تصميمها أحمد عصام، بالإضافة إلى عرض عالمي للإضاءة والمؤثرات البصرية بتنظيم أحمد غانم "هاي ويف". قدم بهاء سلطان مجموعة من أشهر أغانيه مثل "تعالي ادلعك"، "براحة يا شيخة"، "يا ترى"، و"واصلين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. تولت الإعلامية سالي عبد السلام تقديم فقرات الحفل بأسلوب مميز.

اختتمت النجمة آمال ماهر الحفل بأداء مبهر، حيث استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة وهتافات تعبر عن محبتهم لها، مرددين "صوت مصر". 

صعدت آمال إلى المسرح على أنغام أغنية "قالوا بالكثير"، وسط أجواء مبهرة من الألعاب النارية وعرض خاص بالإضاءة والمؤثرات البصرية. 

قدمت مجموعة من أجمل أغانيها مثل "صاحبة عمري"، "اتقي ربنا فيا"، "أنا بعشق الغنا"، "بينك وبينها"، "يا جبروتك"، "من السنة للسنة"، "خذلني"، "اللي قادرة"، و"عقدة حياته"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركها الغناء. وفي ختام الحفل، وجهت آمال ماهر شكرها لجميع القائمين على تنظيم هذه الليلة الاستثنائية.

