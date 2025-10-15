إغلاق باب الترشح بالأقصر.. 54 متنافسًا يشعلون سباق البرلمان في ثلاث دوائر انتخابية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شمس يونس

أُغلق اليوم الأربعاء باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة الأقصر، بعد أسبوع كامل من استقبال طلبات الترشح داخل مقر اللجنة العامة بمحكمة الأقصر الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم الدقيق.

وبحسب اللجنة المشرفة، بلغ إجمالي عدد المتقدمين 54 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المحافظة في ثلاث دوائر انتخابية هي:

الدائرة الأولى: بندر ومركز الأقصر

الدائرة الثانية: مركزي القرنة وأرمنت

الدائرة الثالثة: مركز إسنا


وشهدت أيام التقديم السبعة الماضية حضورًا مكثفًا من المرشحين المستقلين وممثلي الأحزاب السياسية، حيث جرت عملية استقبال الطلبات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً في أجواء منظمة أشرف عليها موظفو اللجنة وممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن عملية تلقي الطلبات سارت بانضباط كامل دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين خلال الأيام المقبلة، يليها فتح باب الطعون والفصل فيها قبل إعلان القوائم النهائية للمتنافسين في السباق البرلماني.

وتُعد الأقصر من المحافظات التي تشهد منافسة انتخابية قوية، خاصة في دائرتي القرنة وأرمنت وإسنا، لما تتميز به من ثقل قبلي كبير وظهور وجوه جديدة تسعى لحجز مقاعدها في البرلمان المقبل وسط مناخ سياسي يشجع على المشاركة.

