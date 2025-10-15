قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: إطلاق 28 منفذاً متنقلا لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
محافظات

بقرار من محافظ الأقصر.. تمديد سوق اليوم الواحد ليوم إضافي بسبب الإقبال الكبير من المواطنين
شمس يونس

وجّه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر في خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم المواطن البسيط وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة،  بتمديد فعاليات سوق اليوم الواحد ليوم إضافي، بعد الإقبال الكثيف من الأهالي على شراء السلع في اليوم الأول من انطلاقه.

وجاء القرار تنفيذًا لتعليمات الدكتور وزير التموين وتحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبمشاركة الغرفة التجارية وعدد من الشركات من القطاعين العام والخاص، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرار توافر السلع بالأسعار المخفضة.

وأقيم السوق خلف محطة سكك حديد الأقصر بمشاركة 13 شركة طرحت منتجاتها من السلع الغذائية والمجمدات والدواجن والزيوت والمنظفات، بخصومات وصلت إلى 40%، في إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومديرية التموين والغرفة التجارية.

وأكد محافظ الأقصر أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية التموين والعاملين بها لتنظيم السوق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الرازق الصافي أن تمديد السوق جاء تنفيذًا لتوجيهات المحافظ واستجابةً للإقبال الكبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد بيع كميات كبيرة من السلع الغذائية، وتم تعزيز المعروض بكميات إضافية بنفس نسب التخفيض لتلبية الطلب المتزايد.

وشارك في تنظيم السوق كل من المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد ربيع مدير الرقابة التموينية، وأيمن رمضان مدير إدارة البندر، إلى جانب عدد من المفتشين، من بينهم جندي سعيد وعبد العظيم النوبي، الذين تابعوا حركة البيع وضبط الأسعار داخل السوق لضمان رضا المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر في ختام تصريحاته أن المحافظة مستمرة في تنظيم مثل هذه المبادرات التموينية بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.


 

