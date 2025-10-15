جامعة الأقصر تشارك بفعاليات تدشين مبادرة لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الهمم

شارك وفد من جامعة الأقصر برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، بفعاليات مبادرة «خطوة حياة تبدأ بيها الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية، والتي دشنها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات خيرية، وبمشاركة وحدة السكان المركزية بمحافظة الأقصر، لتوزيع ٢٠ كرسياً كهربائياً و٢٥ عصا بيضاء.



وضم وفد الجامعة كلًا من: الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن نائبًا عن الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد عبد الله عباس عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد حمدي وكيل كلية الفنون لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، والسادة وكلاء الوزارات.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية نشر ثقافة الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وضرورة توفير بيئة تعليمية وخدمية مهيأة لهم في المؤسسات التعليمية والمرافق العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الدمج الكامل والمساواة في الفرص؛ في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

تضمنت فعاليات البرنامج محاضرة توعوية حول أساليب التواصل والتعامل الإنساني مع ذوي الهمم، تلاها عرضًا موسيقيًا لفرقة كورال أنا مصري، ثم إلقاء عدد من الكلمات من ممثلي الجهات المشاركة.

وتناول المتحدثون ممثلو الجهات المعنية، من مؤسسة بنك الخير، ودنيا جديدة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومبادرة أنا مصري، سبل التعامل الإيجابي مع ذوي الهمم في المواقف اليومية، وضرورة تفهم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة.

وفي ختام الفعالية؛ تم تسليم 20 مقعدًا كهربائيًا لذوي الهمم، مقدمة من مؤسسة دنيا جديدة بالتعاون مع مؤسسة بنك الخير، و٢٥ عصا بيضاء.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية ومؤسسة بنك الخير لتوفير أطراف صناعية بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم تسليم دروع التكريم للمشاركين تقديراً لمساهماتهم في دعم المبادرة.