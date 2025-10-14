مواطن لمحافظ الأقصر: «اسمي في تعيينات الحكومة من 2013 وأنا معرفش اتعينت فين!»

موقف غريب شهدته جولة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد بشرق السكة الحديد، فوجئ الجميع بمواطن يتقدم نحوه ليحكي واقعة غامضة ومثيرة.

المواطن ويدعى “شرقاوي سيد شرقاوي” من قرية جزيرة أرمنت الحيط، روى للمحافظ أنه منذ عام 2013 تلقى خطابا رسميا من مجلس الوزراء يخطره بتعيينه في إحدى الجهات الحكومية، رغم أنه لم يلتحق بأي وظيفة على الإطلاق، ولم يتسلم يومًا قرار تعيين أو راتبا أو حتى يعرف مكان الجهة التي سُجل بها اسمه.

وأوضح خلال حديثه أن الأمر ظل لغزا بالنسبة له طوال أكثر من 12 عاما، حتى قرر أن يعرض القصة بنفسه أمام محافظ الأقصر، على أمل أن يتم فحصها رسميا ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ إداري أو تلاعب في بياناته الشخصية.

المهندس عبد المطلب عمارة أبدى اهتماما كبيرًا بالقضية، ووجه بسرعة التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من حقيقة المستندات التي يحملها المواطن، ومراجعة موقفه القانوني بدقة، مؤكدًا أن أي خلل في البيانات أو تجاوز في التعيينات سيتم التعامل معه بكل شفافية.

الواقعة أثارت دهشة الحضور، إذ لم يتخيل أحد أن يحمل مواطن تعييا حكوميا منذ 12 سنة دون أن يعرف شيئا عنه، في مشهد يعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على الاستماع المباشر لمشكلات المواطنين وبحثها على الفور.