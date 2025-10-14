قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
محافظات

مواطن لمحافظ الأقصر: «اسمي في تعيينات الحكومة من 2013 وأنا معرفش اتعينت فين!»

مفاجأة في جولة محافظ الأقصر.. مواطن يكشف: «اسمي في التعيينات من 2013 وأنا معرفش اتعينت فين!»
مفاجأة في جولة محافظ الأقصر.. مواطن يكشف: «اسمي في التعيينات من 2013 وأنا معرفش اتعينت فين!»
شمس يونس

موقف غريب شهدته جولة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر  اليوم خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد بشرق السكة الحديد، فوجئ الجميع بمواطن يتقدم نحوه ليحكي واقعة غامضة ومثيرة.

المواطن ويدعى “شرقاوي سيد شرقاوي” من قرية جزيرة أرمنت الحيط، روى للمحافظ أنه منذ عام 2013 تلقى خطابا رسميا من مجلس الوزراء يخطره بتعيينه في إحدى الجهات الحكومية، رغم أنه لم يلتحق بأي وظيفة على الإطلاق، ولم يتسلم يومًا قرار تعيين أو راتبا أو حتى يعرف مكان الجهة التي سُجل بها اسمه.

وأوضح خلال حديثه أن الأمر ظل لغزا بالنسبة له طوال أكثر من 12 عاما، حتى قرر أن يعرض القصة بنفسه أمام محافظ الأقصر، على أمل أن يتم فحصها رسميا ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ إداري أو تلاعب في بياناته الشخصية.

المهندس عبد المطلب عمارة أبدى اهتماما كبيرًا بالقضية، ووجه بسرعة التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من حقيقة المستندات التي يحملها المواطن، ومراجعة موقفه القانوني بدقة، مؤكدًا أن أي خلل في البيانات أو تجاوز في التعيينات سيتم التعامل معه بكل شفافية.

الواقعة أثارت دهشة الحضور، إذ لم يتخيل أحد أن يحمل مواطن تعييا حكوميا منذ 12 سنة دون أن يعرف شيئا عنه، في مشهد يعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على الاستماع المباشر لمشكلات المواطنين وبحثها على الفور.

