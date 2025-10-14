محافظ الأقصر يدشن مبادرة توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الهمم

دشن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مبادرة «خطوة حياة تبدأ بيها الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة ومؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية، وبمشاركة وحدة السكان المركزية بمحافظة الأقصر، لتوزيع ٢٠ كرسياً كهربائياً و٢٥ عصا بيضاء.

شهد الحفل حضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور مصطفى حرز الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير، وأشرف التابعي المدير التنفيذي لمؤسسة دنيا الخير، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعن جمعية «أنا مصري»، والدكتور محمود نوبي نائب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود باسل مدير مديرية العمل، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ورشا شعبان مدير وحدة السكان، إلى جانب عدد من النشطاء المهتمين بملف حقوق ذوي الهمم.

وفي كلمته، وجّه محافظ الأقصر الشكر والتقدير لفريقي بنك الخير ومؤسسة دنيا جديدة للتنمية المجتمعية على جهودهم وإسهاماتهم المستمرة، وخاصة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين الأجهزة والمعدات التي تيسر حياتهم اليومية وتدعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

واضاف أن المبادرة جاءت بالتزامن مع احتفالات شهر أكتوبر المجيد الذي يتضمن عدداً من المناسبات العالمية الداعمة لذوي الإعاقة، منها ، اليوم العالمي للشلل الدماغي في 6 أكتوبر من كل عام، والذي يسلّط الضوء على أكثر من 17 مليون شخص مصاب بهذا الاضطراب حول العالم.

اليوم العالمي للعصا البيضاء في 15 أكتوبر، للتوعية بأهمية العصا البيضاء كوسيلة للتنقل والاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية، واليوم العالمي لشلل الأطفال في 24 أكتوبر، الذي يهدف إلى رفع الوعي وتكثيف الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض.

وأكد محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، حيث نصّ دستور 2014 على ضمان حقوقهم، وتأسس المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة لتمكينهم، كما تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي جسّد كافة متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الحفل، الذي تخللته فقرات فنية قدمها أطفال جمعية أنا مصري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية ومؤسسة بنك الخير لتوفير أطراف صناعية بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم تسليم دروع التكريم للمشاركين تقديراً لمساهماتهم في دعم المبادرة.