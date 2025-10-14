قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الأقصر يدشن مبادرة توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الهمم

محافظ الأقصر يدشن مبادرة «خطوة حياة تبدأ ببيع الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية دعماً لذوي الهمم
محافظ الأقصر يدشن مبادرة «خطوة حياة تبدأ ببيع الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية دعماً لذوي الهمم
شمس يونس

دشن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مبادرة «خطوة حياة تبدأ بيها الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة ومؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية، وبمشاركة وحدة السكان المركزية بمحافظة الأقصر، لتوزيع ٢٠ كرسياً كهربائياً و٢٥ عصا بيضاء.

شهد الحفل حضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور مصطفى حرز الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الخير، وأشرف التابعي المدير التنفيذي لمؤسسة دنيا الخير، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعن جمعية «أنا مصري»، والدكتور محمود نوبي نائب رئيس جامعة الأقصر، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود باسل مدير مديرية العمل، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ورشا شعبان مدير وحدة السكان، إلى جانب عدد من النشطاء المهتمين بملف حقوق ذوي الهمم.

وفي كلمته، وجّه محافظ الأقصر الشكر والتقدير لفريقي بنك الخير ومؤسسة دنيا جديدة للتنمية المجتمعية على جهودهم وإسهاماتهم المستمرة، وخاصة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين الأجهزة والمعدات التي تيسر حياتهم اليومية وتدعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

واضاف أن  المبادرة جاءت بالتزامن مع احتفالات شهر أكتوبر المجيد الذي يتضمن عدداً من المناسبات العالمية الداعمة لذوي الإعاقة، منها   ، اليوم العالمي للشلل الدماغي في 6 أكتوبر من كل عام، والذي يسلّط الضوء على أكثر من 17 مليون شخص مصاب بهذا الاضطراب حول العالم.

اليوم العالمي للعصا البيضاء في 15 أكتوبر، للتوعية بأهمية العصا البيضاء كوسيلة للتنقل والاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية، واليوم العالمي لشلل الأطفال في 24 أكتوبر، الذي يهدف إلى رفع الوعي وتكثيف الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض.

وأكد محافظ الأقصر أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، حيث نصّ دستور 2014 على ضمان حقوقهم، وتأسس المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة لتمكينهم، كما تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي جسّد كافة متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الحفل، الذي تخللته فقرات فنية قدمها أطفال جمعية أنا مصري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية ومؤسسة بنك الخير لتوفير أطراف صناعية بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم تسليم دروع التكريم للمشاركين تقديراً لمساهماتهم في دعم المبادرة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار عيار ذهب 21.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

أرشيفية

رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق وقف الحرب في غزة تاريخي ودعوات لتعزيز المساعدات

صورة أرشيفية

90 % من بنية غزة التحتية مدمرة.. و70 مليار دولار تكلفة الإعمار المتوقعة

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد