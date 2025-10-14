قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مديرية العمل بالأقصر: حملات تفتيشية على المنشأت السياحية للتأكد من تطبيق القانون

مديرية العمل بالأقصر تبحث سبل التعاون مع غرفة شركات السياحة للتفتيش على المنشأت السياحية
مديرية العمل بالأقصر تبحث سبل التعاون مع غرفة شركات السياحة للتفتيش على المنشأت السياحية
شمس يونس

قال محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر إنه تم عقد لقاء مع مسؤولى غرفة شركات السياحة لبحث أوجه التعاون ، بتكثيف حملات التفتيش لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتحقق من تحرير عقود عمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور  والتفتيش على عمالة الأجانب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة على بعض المنشأت السياحية ، حيث تم الاطلاع على عقود العمل والتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم التفتيش على تراخيص عمل الأجانب.

 وأكد مدير مديرية العمل بالأقصر ان هذه الحملات التفتيشية مستمرة لتطبيق القانون ، كما تم تنفيذ حملات لمفتشى السلامة والصحة المهنية يوميا على المواقع الإنشائية بالأقصر، وذلك حرصا من الوزارة على ضمان حماية  بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وفى إطار دعم جهود التدريب من أجل التشغيل، تم تفقد مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالأقصر، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومسؤل وحده السكان بالمحافظة  ومركز رواد النيل، لبحث آليات التعاون في تأهيل الشباب لسوق العمل.

كما تم بحث عدد ٢٢ شكوى خلال لقاء اليوم المفتوح بمقر مديرية العمل بالأقصر ،  وتسليم عدد من  شهادات قياس مستوى المهارة  وكارنيه مزاولة مهنة لتقديمها للعمل، كما  تم بحث ١٠طلبات لعدد من الشباب بشأن توفير فرص عمل لهم وتم التنسيق وتوجييهم لاستلام العمل .

و بالتزامن مع صدور قرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا للإنتخابات النقابية العمالية 2026 - 2030، واصلت مديرية العمل قبول اوراق  المنظمات النقابية العماليه والمهنيه ، و أستهدفت  تذليل اى عقبات تواجه النقابات فى التحديث،  وذلك فى إطار تنفيذ إنتخابات عمالية منظمة ولائقة ، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية .

