تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

في واقعة مأساوية، لقى القس دميان وليم- راعى دير القديسين بالأقصر- مصرعه خلال عودته عبر الطريق الصحراوى للأقصر بعد انقلاب سيارته اليوم الاثنين، بينما نجا أربعة آخرين من أسرته وتم نقلهم للمجمع الطبى الدولى فى حالة خطيرة نتيجة لإصابتهم وهم انطونيوس القس دميان وانطونيوس قس دميان و نعمة منير ناشد وسيولا سمعان وحصلت -صدى البلد- على صور حصريه لحادث انقلاب السيارة تبرز مشاهد الحادث الأليم.

نقل جثمان القس دميان إلى مشرحة المجمع الطبى

و تم نقل جثمان القس دميان إلى مشرحة المجمع الطبى الدولى حتى صدور تصاريح الدفن وتحديد ترتيبات قداس الجناز ولازالت التحقيقات جاريه على قدم وساق من قبل الأجهزه الأمنيه بالأقصر والنيابه العامه للوقوف على ملابثات الحادث وأسبابه .

وعلى نحو آخر، اتشحت صفحات محبي الفقيد بالسواد والتعازي لأسرته لما كان يحظى به من شعبية كبيرة بين أبناء إيبارشيته بالأقصر لاسيما أنه كان قد كرمه البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤخرا فى حفل خاص بمعهد البابا شنودة للدراسات .