ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
ياسمين القصاص

استشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي مساء أمس الأحد، متأثرا بإصابته بسبع رصاصات أثناء تغطيته الميدانية للأحداث في حي الصبرة بمدينة غزة، وذلك خلال اشتباكات اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

صدمة في الأوساط الإعلامية

أثار خبر استشهاد الجعفراوي حزنا واسعا وصدمة عميقة في الأوساط الإعلامية الفلسطينية والعربية، إذ كان من أبرز الأصوات الصحفية التي نقلت للعالم معاناة أهالي قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

والصحفي عبدالله العطار، أحد المقربين منه، أعلن في وقت سابق انقطاع الاتصال بالجعفراوي لساعات أثناء تغطيته الميدانية، داعيا الجميع إلى الدعاء له، قبل أن يعلن لاحقا نبأ استشهاده في المستشفى المعمداني متأثرا بجراحه البالغة.

أول ظهور للصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي بعد تعرضه للتهديد من إسرائيل ...

من هو صالح الجعفراوي؟

وولد صالح الجعفراوي قبل 25 عاما فقط، ولم يكن اسمه معروفا على نطاق واسع قبل الحرب، لكنه سرعان ما تحول خلال أشهر قليلة إلى أحد أبرز الوجوه الصحفية في غزة، بفضل شجاعته ومهنيته العالية في توثيق الحقيقة.

وكان الجعفراوي من المقربين للصحفي الراحل أنس الشريف، وشارك مثله في تغطية الأحداث الميدانية من قلب الخطر، متحديا القصف والموت ليقدم للعالم صورة صادقة عما يجري في الميدان.

أسلوب إنساني ومصداقية عالية

تميز الجعفراوي بأسلوبه الإنساني المؤثر في التصوير والنقل، إذ كان يتنقل بين المستشفيات والملاجئ والخيام والشوارع المدمّرة، موثقا يوميات الحرب بعدسته وهاتفه، وناقلا قصص الأهالي وآلامهم بلغة صادقة لامست قلوب الملايين.

وقد حققت حساباته على منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا وملايين المتابعين، وأصبحت المواد التي نشرها مصدرا موثوقا لمعرفة تفاصيل ما يحدث في غزة لحظة بلحظة.

صالح الجعفراوي يطلق أغنية

بين الحقيقة والاستهداف

وهذا الحضور الكبير لم يرق للاحتلال الإسرائيلي، إذ حاولت جهات إسرائيلية التشكيك في مصداقيته واتهامه بفبركة المحتوى، إلا أنه واجه تلك الحملات بثبات وشجاعة، مؤكدا أن "الحقيقة لا تخاف".

اسما جديدا لقائمة الشهداء الصحفيين

برحيله، يضاف اسم صالح الجعفراوي إلى القائمة الطويلة من الصحفيين الفلسطينيين الذين قدموا أرواحهم ثمنا للكلمة الحرة، ليؤكد من جديد أن الصحافة في فلسطين ليست مجرد مهنة، بل رسالة نضال وصمود في وجه آلة الحرب والظلم.

ووفقا لمصادر طبية، فإن جثمان الشهيد صالح الجعفراوي نقل مساء أمس إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

مسيرة مهنية حافلة رغم قصرها

يعد الجعفراوي واحدا من أبرز الصحفيين الميدانيين الذين واكبوا الحرب والأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث امتلك خبرة واسعة في توثيق التطورات الإنسانية والسياسية، وكرس عمله لنقل الحقيقة للعالم مهما كان الثمن.

 

