مشاركة فيلم حيوانات في سيني مارت مهرجان روتردام السينمائي

اختير مشروع الفيلم الجديد للمخرج مراد مصطفى بعنوان "حيوانات" للمشاركة في الدورة الـ٥٥ من مهرجان روتردام السينمائي الدولي – منصة سيني مارت.

الفيلم من إنتاج سوسن يوسف ويعد التجربة الروائية الطويلة الثانية لهما، بعد فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، الذى عرض عالمياً فى الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي.



"حيوانات" حائز على جائزتين من منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وهما جائزة دعم لمرحلة ما بعد الإنتاج من شيفت ستوديوز وجائزة دعم من السفارة الفرنسية لحضور مهرجان كان.

يعد مهرجان روتردام خطوة جديدة ومهمة في مسيرة الثنائي الفنى؛ خاصة أن سيني مارت يعد واحداً من أبرز منصّات دعم المشاريع السينمائية على مستوى العالم.

سيني مارت يُعتبر أقدم سوق للإنتاج المشترك في العالم؛ إذ تأسس عام 1983 ليكون منصة مهنية تجمع بين صناع الأفلام والمنتجين والمموّلين من مختلف الدول.



ومنذ انطلاقه لعب دورًا محوريًا في اكتشاف ودعم مشاريع سينمائية مستقلة بارزة، وأصبح الوجهة الأولى للمخرجين الذين يسعون لتطوير أفلامهم والحصول على شراكات إنتاج دولية.