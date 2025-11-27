قصة بطل المنوفية.. أنقذ 13 فتاة من الغرق في القنطرة شرق الإسماعيلية ثم رحل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تُختزل في حوادث أو جرائم، فإن قصة حسن الشاب الذي أنقذ 13 فتاة من الغرق، بعد انحراف سيارة ميكروباص تقل عدداً من الطالبات وسقطت داخل مصرف زراعي بمركز القنطرة شرق خير شاهد على ذلك.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قصة حسن تؤكد أن هذه البلد ما زالت تنجب رجالاً يحملون في داخلهم صفاء القلب وصدق النية وشهامة لا تُقاس بثمن.

وتابع والد الشاب حسن، أن "ابني شغال باليومية وعنده 3 أطفال شاف كاوتش العربية اللي كانوا الطلاب راكبينها فرقع، فبدأ يطلع البنات وهما رايحين جامعة سيناء. وبعد ما طلعهم… مات. ومكانش بيعرف يعوم."