مصطفى بكري: الجيش المصري العظيم تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد يناير 2011

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لولا مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصري، كانت مصر ستسقط بعد 2011، مشيرا إلى أن المشير طنطاوي لعب دورا تاريخيا في الحفاظ على مصر بعد يناير 2011.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الجيش المصري لم يرفع السلاح في وجه الشعب في ثورة يناير، مؤكدا أنه لم يحمل طلقة واحدة بأسلحة المجندين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الجيش المصري العظيم تعامل بكل نزاهة وشفافية في إدارة البلاد بعد ثورة يناير 2011، مؤكدا أن الجيش حمى مصر رغم الإنفلات الأمني والمشير طنطاوي أعطى تعليماته للقادة بضرورة الحفاظ على الوطن.