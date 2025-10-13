كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

تحدث ابن شقيق الصحفي الراحل انس الشريف صديق الشهيد صالح الجعفراوي، تفاصيل مؤثرة عن لقائه الأخير به قبل يوم واحد من استشهاده، مؤكدًا أن خبر وفاته كان بمثابة صاعقة للجميع.

قال ابن شقيق الصحفي الراحل أنس الشريف في فيديو عبر حسابه الشخصي: امبارح كان معانا في الخيمة، وكان بيقولنا جهزوا يا شباب علشان يستقبل شقيقه ناجي الجعفراوي اللي في السجن الإسرائيلي من سنتين، ووالدته بتتعالج بره غزة، ناجي الجعفراوي، أخوه الأكبر، هيطلع ضمن صفقة التبادل بكرة وهيحضر عزاء أخوه.

وأضاف: كان فرحان بانتهاء الحرب، حضني وقالي: الله يرحم عمك، يا ريت أنس الشريف كان موجود، كنت متوقع إن مفيش بطل في غزة اشتغل وتعب إلا واستشهد، والاحتلال دايمًا بيستهدف الأبطال، ومن 60 يوم ودعنا أنس، والنهاردة بنودع صالح.

استشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي أثناء قيامه بتغطية الأحداث الميدانية في مدينة غزة، ليترك فراغًا كبيرًا في الوسط الإعلامي الفلسطيني، كان الجعفراوي معروفًا بشجاعته وإصراره على نقل الحقيقة من قلب الميدان، مصورًا معاناة المدنيين والصراعات اليومية، حتى أصبح صوتًا موثوقًا ومؤثرًا على منصات التواصل الاجتماعي.