بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل ما حدث من خلاف بين الفنانة القديرة سلوى عثمان، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، ضمن كواليس مسلسل أب ولكن، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وتعود الواقعة بسبب غضب الفنانة سلوى عثمان، من طريقة تعامل ياسمين كامل، في كواليس العمل وتعمدها التعامل بطريقة مرفوضة بالنسبة للأولى، الأمر الذي دفع الفنانة إلى تقديم شكوى للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ لما بدر من المخرجة في كواليس العمل.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ومن المقرر أن تشارك سلوى عثمان في الماراثون الرمضاني 2026 أيضا، من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والذي يقوم ببطولته ياسر جلال.

ويشارك في العمل كل من ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، أيمن عزب.

ويجمع المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، في عمل يعتمد على مزيج من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو يدور في إطار إنساني حول شخصية “مودي”، وما يواجهه من صراعات وعلاقات متشابكة مع المحيطين به، وسط مفاجآت تكشفها الأحداث تدريجيًا.

وينتظر أن يقدم مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" معالجة درامية جديدة تجمع بين العلاقات الإنسانية والبعد الاجتماعي في إطار مشوّق وجاذب للمشاهد.