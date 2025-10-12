مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكشف عن تفاصيل دورته الـ46 في مؤتمر صحفي حاشد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، عن التفاصيل الكاملة لدورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة"، بحضور حشد كبير من الفنانين وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين، إلى جانب رعاة المهرجان والسفراء وكبار المسؤولين.



استُهلت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها صعود الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والناقد السينمائي محمد طارق، المدير الفني، إلى المنصة.



وفي كلمته الافتتاحية، رحب الفنان حسين فهمي بالحضور، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة السينمائي يمثل إحدى العلامات الأساسية في ذاكرة مصر الفنية، ووجدان كل محب للسينما الحقيقية في العالم العربي. وقال فهمي: "يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم، كواحد منكم، إنسانٌ شغوف بالسينما ومؤمنٌ بأن الفن الحقيقي يمتلك القدرة على تغيير الواقع وصناعة الأمل في قلوب الناس حتى في أكثر لحظات العمر صعوبة".

وأوضح أن رؤية المهرجان هذا العام ترتكز على "الإنسان" كقضية محورية، من خلال أفلام تحكي عن همومه وأحلامه، وتجسد رسالة مصر كمنارة للإبداع والتنوير.



شكر وتقدير لمؤسسات الدولة والشركاء



وقبل الخوض في تفاصيل الدورة الجديدة، وجه حسين فهمي الشكر والتقدير إلى عدد من الجهات والشخصيات، قائلاً:

"لا بد لي أن أتوجه بالشكر من قلب صافٍ لكل من بذلوا الجهد والعرق لكي يخرج هذا المهرجان إلى النور".

وزارة الثقافة المصرية، وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، على دعمها الذي وصفه بأنه "حجر الأساس" لنجاح المهرجان منذ انطلاقته عام 1976.



دار الأوبرا المصرية، التي اعتبرها "البيت الدافئ الذي يحتضن المهرجان".

كما وجه تهنئة خاصة للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، واصفًا هذا الفوز بأنه "فخر لمصر والعرب جميعًا ودليل على مكانة مصر الثقافية الكبرى".

وفي لفتة إنسانية، أعرب عن سعادته بتزامن المؤتمر مع نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "الفن دائمًا يحمل رسالة إنسانية تقرب بين الشعوب وتؤكد على حق الجميع في الحلم والأمان".



كما وجه شكره للجنة الاستشارية العليا للمهرجان، والتي تضم السادة: آمال عثمان، جابى خورى، جاسمين طه زكى، سمير فرج، طارق الشناوى، عمر عبد العزيز، عمرو بدر، ليلى علوى، محمد العدل، مسعد فودة، وهشام عبد الخالق. واختتم بشكر خاص لفريق عمل مكتب المهرجان من موظفين ومتطوعين.



البوستر الرسمي والأفلام المرممة



شهد المؤتمر الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الـ46، المستلهم من تمثال "نهضة مصر" للنحات محمود مختار. وأوضح فهمي أن التصميم يرمز إلى استناد النهضة المعاصرة إلى عظمة الماضي. وتلا ذلك عرض خاص لقائمة من الأفلام الكلاسيكية المصرية التي تم ترميمها، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل جسرًا بين تاريخ السينما ومستقبلها.



شركاء النجاح والرعاة



تم عرض فيديوهات تعريفية للرعاة الرئيسيين، مع توجيه الشكر لكل من: كريد، فريش، بنك مصر، سبيرو سباتس، لكزس تويوتا، وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ومصر للطيران.

كما تم استعراض قائمة الرعاة الآخرين والشركاء الإعلاميين، وهم: دي إم سي، FP7 ماكان كايرو، سوفيتل داون تاون النيل، فوكس سينماز، العربية المتحدة، محافظة القاهرة، فرانس 24، ومونت كارلو الدولية.



الشراكات الثقافية والتعليمية



أعلن حسين فهمي عن عدد من الشراكات المهمة، أبرزها:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتوفير مساحات للعروض وورش العمل.

مؤسسة دروسس، التي تدعم للعام الثاني على التوالي سفر شباب من المحافظات لحضور المهرجان.

دار ريشة للنشر، التي ستصدر 5 كتب عن المكرمين، بالإضافة إلى كتاب خاص بمناسبة مئوية الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي".

جامعة كوفنتري، مع تقديم التعازي في رئيسها الراحل الدكتور ياسر صقر الذي كان له دور في توقيع اتفاقية التعاون.



رحلة المهرجان الدولية



استعرض فهمي الحضور الدولي المكثف للمهرجان على مدار العام في محافل سينمائية كبرى مثل برلين، كان، شنغهاي، فينيسيا، وغيرها، مؤكدًا على تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة في الصين.



إعلان المكرمين

أعلن الفنان حسين فهمي عن قائمة المكرمين المصريين لهذه الدورة، وهم:

المخرج الكبير محمد عبد العزيز، الذي سيُمنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، الذي سيُمنح أيضًا جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

النجم خالد النبوي، الذي سيُمنح جائزة فاتن حمامة للتميز.

الرؤية الفنية، والتكريمات الدولية، ولجان التحكيم

عقب ذلك، ألقى الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، كلمته التي استهلها بشرح الرؤية الفنية للدورة 46. ثم تولى الإعلان عن التكريمات الدولية قائلًا:

"استمرارًا لتقاليد المهرجان في الاحتفاء بالقامات السينمائية العالمية، يسعدنا هذا العام أن نكرم اسمين كبيرين تركا بصمة واضحة في السينما الدولية والعربية":



المخرجة المجرية إلديكو إينييدي (Ildikó Enyedi): أعلن طارق عن منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية التي تميزت بحس إنساني عميق وحصدت جوائز عالمية كبرى، منها "الكاميرا الذهبية" و"الدب الذهبي". وأشار إلى أن أحدث أفلامها "الصديق الصامت" سيُعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.



الفنانة الفلسطينية هيام عباس: كما أعلن عن تكريمها بجائزة الهرم الذهبي، تقديرًا لجهودها في إضاءة القضايا الإنسانية والاجتماعية عبر مسيرة فنية عالمية، شاركت خلالها في أعمال كبرى مثل "ميونيخ" و"Succession"، وظلت صوتًا معبرًا عن قضية الشعب الفلسطيني.

بعد ذلك، انتقل محمد طارق لتقديم تفاصيل المسابقات ولجان التحكيم:

لجنة تحكيم المسابقة الدولية: أعلن أن المخرج التركي الكبير نوري بيلجي جيلان سيرأس اللجنة، التي تضم في عضويتها كلًا من: المونتيرة الإيطالية سيمونا باجي، المخرج الصيني جوان هو، المخرجة المصرية نادين خان، الممثلة المصرية بسمة، المخرجة التونسية ليلى بوزيد، والمخرج الروماني بوجدان موريسانو.



المسابقات الموازية: قام محمد طارق بتقديم مديري المسابقات الموازية، حيث تولى كل منهم الإعلان عن تفاصيل لجنته وبرنامجه:

مسابقة آفاق السينما العربية: قدمها مديرها محمد نبيل.

مسابقة أسبوع النقاد الدولي: قدمها مديرها أسامة عبد الفتاح.

مسابقة الأفلام القصيرة: قدمها مديرها مروان عمارة.

جائزة أفضل فيلم وثائقي: قدمها مديرها رامي المتولي.

قسم عروض الوسائط الجديدة: قدمته مديرته نورة كحيل.

كما تم الإعلان عن لجان تحكيم جوائز "نيتباك" (NETPAC) لأفضل فيلم آسيوي، و"فيبريسي" (FIPRESCI)، وجائزة أفضل فيلم عربي.

أيام القاهرة لصناعة السينما: تولى محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، تقديم تفاصيل المنصة الصناعية، قبل أن يقدم رودريجو بروم للإعلان عن رعاة ولجان تحكيم ومشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".



ختام المؤتمر



في نهاية المؤتمر، وعد الفنان حسين فهمي الجمهور بـ "دورة نهضة حقيقية تليق بتاريخ مهرجان القاهرة وبمصر"، قبل أن يُفتح باب الأسئلة للصحفيين، ويُعرض المقطع الترويجي الرسمي للدورة 46.

-انتهى-