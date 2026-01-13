الصحة: الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح.

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" لا يوجد ما يسمى بالتشخيص من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ".

وتابع حسام عبد الغفار :" يمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص عند مقدمة الخدمة الطبية وتحقيق السرعة والدقة ".

واكمل حسام عبد الغفار :" لا يجب ان يقوم المريض بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتشخيص والكشف الإكلينيكي يكون من خلال طبيب مختص ".

وعن ملف تطوير الخدمات الصحية قال حسام عبد الغفار :" بالتوازي مع تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل تقوم وزارة الصحة بالعلم على تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات".