نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا؛ بعد أن تلقى ظرفاً مغلقاً في أثناء سير الجلسة في القضية المعروفة باسم ملف 4000، التي تُعد واحدة من أبرز ملفات الفساد التي يواجهها منذ عام 2020.

ووفقاً لما نقلته القناة 14 الإسرائيلية توقفت الجلسة لفترة وجيزة أثناء إدلاء نتنياهو بشهادته بعدما تسلم الظرف واطلع على محتواه قبل أن يخرج لإجراء مشاورات قصيرة وهو ما دفعه إلى طلب إنهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي بحجة ضرورة التفرغ لإدارة شؤون الحكومة.

وتواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات، تضم تبادل مزايا شخصية مع رجال أعمال، ومحاولة التأثير على التغطية الإعلامية، وتسهيلات لصالح شركات كبرى، إلا أنه ينفي جميع الاتهامات، ويصف المحاكمة بأنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

وسبق لنتنياهو أن طلب إلغاء أو تقصير جلسات محاكمته، مستنداً إلى حجج السفر أو أسباب أمنية أو سياسية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية حول تأثير استمرار الإجراءات القضائية على عمل الحكومة واستقرار المشهد السياسي في البلاد.