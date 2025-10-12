بدكم مليون سنة لحتى تكسروا هذا الشعب.. آخر ما نشره الصحفي صالح الجعفراوي قبل استشهاده

أعلن الصحفي الفلسطيني أنس النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقتل الصحفي والمصور الفلسطيني صالح الجعفراوي.



وكان آخر ما نشره صالح الجعفراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، منذ 12 ساعة، فيديو قصير يوجه من خلاله رسالة للاحتلال الإسرائيلي وللعالم أجمع، بعد وقف الحرب، قائلًا: "بدكم مليون سنة لحتى تكسروا هذا الشعب، ومش هتكسروه، من تاني يوم نزلت الجرافات على الطرق، والناس مستنتش إعمار، ونزلت تعمر الطرق وتصلح البيوت لحالها، الله بنستاهل الحياة والله»، و استعرض مشاهد من إعادة إعمار غزة، على أغنية «فلسطين بلادي".



ويُعد الجعفراوي من الصحفيين النشطين في تغطية الأحداث الميدانية في قطاع غزة، حيث اعتاد نقل صورة الواقع الإنساني تحت القصف لحظة بلحظة، مما جعل غيابه المفاجئ يثير قلقًا واسعًا في الأوساط الإعلامية الفلسطينية والعربية.

وساد الحزن في الأوساط والمؤسسات الإعلامية بعد إعلان وفاته.