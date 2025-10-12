حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد

كشف الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، عن تواجد ما تبقى من حكومة غزة والمرافق العامة وعناصر الشرطة بالقطاع قائلاً : “ ما زال هذا الأمر غير واضح وغامضا ويحتاج لمعالجة عاجلة فالكل ينتظر الإدارة الجديدة لقطاع غزة ولم تتضح الصورة حتى الآن”.

وأوضح، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:" هناك تواجد محدود لعناصر شرطة المرور والشرطة المتخصصة في الامن العام كمحاولة لتوفير بعض الأمان لكنها غير كافية وغير جاهزة ليس فقط العدد ولكن من جهة الجاهزية العتادية".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: سمعنا عن فراغ أمني حالياً في القطاع أدى لاشتباكات فلسطينية فلسطينية الان ؟ ليرد : “ هذه الاشتباكات محدودة في أماكن بسيطة بين مجموعات محدودة من الخارجين عن القانون التي كانت تتعاون مع شرطة الاحتلال وتقوم بالاعتداء على المواطنين وسرقوا منازلهم وبيوتهم وكانت تحتكر السلع وترفع أسعارها”، منوها أن تلك الاشتباكات محاولة لبسط الامن وإعادة الحياة.

وعن دخول المساعدات قال رئيس بلدية غزة: هناك شاحنات دخلت بالفعل لكن حتى الان عدد الشاحنات قليل وكمية البضائع لاتزال لا تكفي لتغطية عجز لمدة عامين ولكن هناك نوع من الراحة لتوافر البضائع ولكن المساعدات العينية لم تدخل بشكل كبير وكافي ونأمل أن تكون هناك انفراجة كبيرة في دخول المساعدات".