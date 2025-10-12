قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شروق وجدي: ترتيبات مشددة استعدادا لقمة السلام لإنهاء حرب غزة

شرم الشيخ
شرم الشيخ
محمد شحتة

قالت الإعلامية شروق وجدي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ، إن أنظار العالم تتجه نحو مدينة السلام، شرم الشيخ، حيث تُعقد غدًا قمة السلام بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت وجدي، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر، بصوتها الدبلوماسي العريق، تستضيف حدثًا استثنائيًا وتاريخيًا يُعقد على أرض الكنانة لفتح صفحة جديدة من الأمل، وطيّ صفحة طويلة من الصراع والمعاناة في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاستعدادات اللوجستية والأمنية تجري على قدم وساق في شرم الشيخ، وسط ترتيبات عالية المستوى لضمان نجاح هذا الحدث الكبير، مؤكدة أن انعقاد القمة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود حثيثة استمرت لعامين لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تهدئة دائمة.

وأكدت موفدة "القاهرة الإخبارية" أن انعقاد القمة يأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإقليمية، وتبرز مصر مجددًا كقوة دبلوماسية فاعلة تجمع بين الواقعية السياسية والبعد الإنساني، في ظل قيادة تؤمن بأن السلام ليس خيارًا تكتيكيًا بل استراتيجيًا.

وأوضحت أن الرئاسة المصرية أعلنت، اليوم، عن قائمة الدول والقادة الذين أكدوا مشاركتهم في القمة، والمقرر انعقادها غدًا الاثنين، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الدولية الواسعة تعكس الثقة في الدور المصري وقدرته على قيادة جهود السلام في المنطقة.

شرم الشيخ مدينة السلام عبد الفتاح السيسي ترامب الرئيس الأمريكي

