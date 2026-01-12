قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ألم البطن والبراز الأسود علامة على مرض خطير .. تفاصيل

الم البطن
الم البطن
اسماء محمد

يعد سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وكلما تأخر اكتشافه كلما زادت الحالة خطرا.

ووفقا لما جاء في موقع binaytara نكشف لكم أهم العلامات التى تكشف سرطان المعدة.

 ألم البطن

 يُعد ألم البطن من أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان المعدة. قد يكون مستمرًا، أو خفيفًا، أو يتركز في منطقة شرسوف المعدة، ويرتبط عادةً بمراحل متقدمة من المرض وليس بمراحله المبكرة. 

في الحالات المبكرة، قد يكون ألم البطن خفيفًا ويُصنف على أنه عسر هضم، وغالبًا ما يكون غير محدد ولا يمكن تمييزه عن الأسباب الحميدة. 

تُعد قيمة ألم البطن كمؤشر على الإصابة المبكرة بالسرطان محدودة، لأنه يُصيب أيضًا ما يصل إلى 40% من عامة السكان الذين يعانون من أعراض عسر الهضم.

 فقر الدم 

يرتبط فقر الدم، وخاصة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، بسرطان المعدة بشكل متكرر. وقد ينتج ذلك عن نزيف خفي في الجهاز الهضمي من الورم أو سوء التغذية و قد تظهر على المرضى أعراض وعلامات فقر الدم، مثل شحوب الجلد والإرهاق.

 تشير الدراسات إلى وجود ارتباط وثيق بين فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وسرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان المعدة، وخاصة لدى كبار السن والرجال.

 الإرهاق 

يُعدّ الإرهاق من الأعراض الشائعة لدى مرضى سرطان المعدة والمتعافين منه وقد ينتج عن فقر الدم، والتغيرات الأيضية المرتبطة بالسرطان، وسوء التغذية، وعوامل نفسية. غالبًا ما يكون الإرهاق متوسطًا إلى شديد، خاصةً لدى من يخضعون للعلاج الكيميائي و تشمل العوامل الأخرى المؤثرة على الإرهاق قلة النوم، والألم، والاكتئاب.

فقدان الشهية العصبي 

قد يكون فقدان الشهية العصبي أحد أعراض سرطان المعدة، ولكنه نادر نسبيًا في المراحل المبكرة من المرض، و أقل من نصف المرضى في الدراسات الأوروبية أبلغوا عن فقدان ملحوظ للشهية عند التشخيص. 

وفي الدراسات اليابانية، عانى عدد قليل فقط من مرضى سرطان المعدة في مراحله المبكرة من فقدان الشهية العصبي.

البراز الأسود 

يشير خروج براز أسود أو قطراني (ميلينا) إلى نزيف في الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب أورام معدية متقرحة أو غازية. 

تُعتبر الميلينا عرضًا تحذيريًا هامًا، وغالبًا ما تحدث بالتزامن مع فقر الدم في حالات السرطان المتقدمة أو المتقرحة.

معظم أعراض سرطان المعدة غير محددة، وكثير من المرضى لا تظهر عليهم أعراض تُذكر في المراحل المبكرة من المرض. إذا كنت تعاني من ألم مستمر في البطن، أو فقر دم، أو إرهاق غير مبرر، أو فقدان الشهية، أو الشعور بالشبع المبكر، أو براز أسود، أو أي أعراض أخرى مثيرة للقلق، فاستشر طبيبك فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.
 

سرطان المعدة الم البطن تغير لون البراز علامات سرطان المعدة فقر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

نيران تدفئة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء التدفئة بقنا

النقد الأجنبي

تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة 4 ملايين جنيه للاتجار في النقد الأجنبي.. ودفاع المتهمين: بطلان الضبط والتفتيش

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية: تلميذة التنمر حاولت إلقاء نفسها من الفصل ومعلمة أنقذتها

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد