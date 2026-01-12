ألم البطن والبراز الأسود علامة على مرض خطير .. تفاصيل

يعد سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وكلما تأخر اكتشافه كلما زادت الحالة خطرا.

ووفقا لما جاء في موقع binaytara نكشف لكم أهم العلامات التى تكشف سرطان المعدة.

ألم البطن

يُعد ألم البطن من أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان المعدة. قد يكون مستمرًا، أو خفيفًا، أو يتركز في منطقة شرسوف المعدة، ويرتبط عادةً بمراحل متقدمة من المرض وليس بمراحله المبكرة.

في الحالات المبكرة، قد يكون ألم البطن خفيفًا ويُصنف على أنه عسر هضم، وغالبًا ما يكون غير محدد ولا يمكن تمييزه عن الأسباب الحميدة.

تُعد قيمة ألم البطن كمؤشر على الإصابة المبكرة بالسرطان محدودة، لأنه يُصيب أيضًا ما يصل إلى 40% من عامة السكان الذين يعانون من أعراض عسر الهضم.

فقر الدم

يرتبط فقر الدم، وخاصة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، بسرطان المعدة بشكل متكرر. وقد ينتج ذلك عن نزيف خفي في الجهاز الهضمي من الورم أو سوء التغذية و قد تظهر على المرضى أعراض وعلامات فقر الدم، مثل شحوب الجلد والإرهاق.

تشير الدراسات إلى وجود ارتباط وثيق بين فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وسرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان المعدة، وخاصة لدى كبار السن والرجال.

الإرهاق

يُعدّ الإرهاق من الأعراض الشائعة لدى مرضى سرطان المعدة والمتعافين منه وقد ينتج عن فقر الدم، والتغيرات الأيضية المرتبطة بالسرطان، وسوء التغذية، وعوامل نفسية. غالبًا ما يكون الإرهاق متوسطًا إلى شديد، خاصةً لدى من يخضعون للعلاج الكيميائي و تشمل العوامل الأخرى المؤثرة على الإرهاق قلة النوم، والألم، والاكتئاب.

فقدان الشهية العصبي

قد يكون فقدان الشهية العصبي أحد أعراض سرطان المعدة، ولكنه نادر نسبيًا في المراحل المبكرة من المرض، و أقل من نصف المرضى في الدراسات الأوروبية أبلغوا عن فقدان ملحوظ للشهية عند التشخيص.

وفي الدراسات اليابانية، عانى عدد قليل فقط من مرضى سرطان المعدة في مراحله المبكرة من فقدان الشهية العصبي.

البراز الأسود

يشير خروج براز أسود أو قطراني (ميلينا) إلى نزيف في الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب أورام معدية متقرحة أو غازية.

تُعتبر الميلينا عرضًا تحذيريًا هامًا، وغالبًا ما تحدث بالتزامن مع فقر الدم في حالات السرطان المتقدمة أو المتقرحة.

معظم أعراض سرطان المعدة غير محددة، وكثير من المرضى لا تظهر عليهم أعراض تُذكر في المراحل المبكرة من المرض. إذا كنت تعاني من ألم مستمر في البطن، أو فقر دم، أو إرهاق غير مبرر، أو فقدان الشهية، أو الشعور بالشبع المبكر، أو براز أسود، أو أي أعراض أخرى مثيرة للقلق، فاستشر طبيبك فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

