كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
تعرف على احتياجات غزة من الأموال لإعادة إعمار القطاع.. رقم خيالي

محمد شحتة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.

ووفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة، فإن الحجم الحقيقي للدمار الهائل الذي خلفته الحرب لن يتم تقديره بدقة إلا بانتهاء الحرب تماما ووجود فرق تقصي على الأرض لحصر الأضرار في قطاع غزة.

وقال مسئولون أمميون، إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 18 مليار دولار لإعادة بنائه وإعماره، حيث تسببت الحرب في دمار لم يسبق له مثيل، وستصل تكاليف إعادة الإعمار إلى عشرات المليارات الدولارات، في مالا يقل عن 15 عاما لرفع الركام عن غزة.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن خسائر الطاقة في القطاع تجاوزت 728 مليون دولار، و80% من آلياته ومركباته دمرت بشكل كامل، و70% من المقرات دمرت بشكل كامل.

