تعرف على احتياجات غزة من الأموال لإعادة إعمار القطاع.. رقم خيالي

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" في تقرير لها، الوضع في غزة ورصدت حالة الخراب والدمار التي تركها الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير، ما أوردته الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى أرض ضائعة بلا شبكات مياه أو كهرباء ودمرت الطرق والبنية التحتية في مساحات واسعة.

ووفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة، فإن الحجم الحقيقي للدمار الهائل الذي خلفته الحرب لن يتم تقديره بدقة إلا بانتهاء الحرب تماما ووجود فرق تقصي على الأرض لحصر الأضرار في قطاع غزة.

وقال مسئولون أمميون، إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 18 مليار دولار لإعادة بنائه وإعماره، حيث تسببت الحرب في دمار لم يسبق له مثيل، وستصل تكاليف إعادة الإعمار إلى عشرات المليارات الدولارات، في مالا يقل عن 15 عاما لرفع الركام عن غزة.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن خسائر الطاقة في القطاع تجاوزت 728 مليون دولار، و80% من آلياته ومركباته دمرت بشكل كامل، و70% من المقرات دمرت بشكل كامل.