خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر

أكد محمد وازن، الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن مصر حولت الحرب في قطاع غزة، من أزمة كبيرة إلى منحة كبيرة، مما يدل على تأكيد الدور الإقليمي لمصر في المنطقة.



وقال محمد وازن، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك مفاوضات جارية حتى لأن بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن هناك أقاويل داخل المجتمع الإسرائيلي بان إسرائيل لم تنتصر في حربها في غزة، لأن الهدف الرئيسي من تلك الحرب لم يحدث وهو القضاء على حماس.

وتابع الخبير في الشئون الإسرائيلية الخاسرالأكبر في تلك الحرب هو الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي كان واجه حرب إبادة من جيش الإحتلال.