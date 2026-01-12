يمنع سرطان الفم والثدي والقولون ويخفض السكر .. اكتشف المشروب الخارق

يمتلك الشاي الأخضر عدد كبير من المواد المفيدة التى تجعله يستطيع حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث فإن الشاي الاخضر يساعد حماية الجسم من مشاكل عديدة غير إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم



قد يساهم الشاي الأخضر في الوقاية من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين .

أظهرت مراجعة أن شرب ما لا يقل عن 4 أكواب من الشاي (أسود، أخضر، أو أولونغ) يوميًا لمدة 10 سنوات يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومع ذلك، قد تكون عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة قد أثرت على النتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت دراسة تناول الشاي الأخضر يومياً بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وتقليل المضاعفات أو الوفيات لدى المصابين به بالفعل.

يقل خطر إصابتك بأنواع معينة من السرطان

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وقد تعزز مستويات مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا والحمض النووي من التلف والإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أن خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك ما يلي:

سرطان الثدي ويقلل شرب الشاي الأخضر من خطر الإصابة به بنسبة 15%.

سرطان القولون والمستقيم حيث انخفضت احتمالية الإصابة به بنسبة 30-40% لدى شاربي الشاي الأخضر.

سرطان الفم حيث يقلل الاستهلاك طويل الأمد من خطر الإصابة بسرطان الفم

تذكر أن الشاي الأخضر وحده لا يقلل من خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان كما إن الحفاظ على نمط حياة صحي أمر ضروري لتحسين صحتك العامة.

ينخفض ​​التهاب الجلد

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلصات الشاي الأسود والأخضر والأبيض تقلل من التهاب الجلد الناتج عن الصدفية .

تشير دراسات أولية أخرى إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر ومركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) عند تطبيقها على الجلد تقلل من التهاب الجلد.

لا يُعرف ما إذا كانت مستخلصات الشاي ستُحقق فوائد مماثلة لدى البشر ويلزم إجراء دراسات سريرية على البشر لتأكيد ذلك.

تتحسن صحة الفم

أظهرت مراجعة أجريت عام 2017 أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في الوقاية من أمراض اللثة ( التهاب دواعم السن ) وأمراض الفم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا.

وأشارت مراجعة أجريت عام 2021 أيضاً إلى نتائج واعدة فيما يتعلق بالشاي الأخضر وصحة الفم.

معظم الدراسات كانت قائمة على المختبرات، وليست على البشر، لذلك لا توجد أدلة كافية للتوصية.