أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
مرأة ومنوعات

يمنع سرطان الفم والثدي والقولون ويخفض السكر .. اكتشف المشروب الخارق

السرطان
السرطان

يمتلك الشاي الأخضر عدد كبير من المواد المفيدة التى تجعله يستطيع حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث فإن الشاي الاخضر يساعد حماية الجسم من مشاكل عديدة غير إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم


قد يساهم الشاي الأخضر في الوقاية من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين .

أظهرت مراجعة أن شرب ما لا يقل عن 4 أكواب من الشاي (أسود، أخضر، أو أولونغ) يوميًا لمدة 10 سنوات يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومع ذلك، قد تكون عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة قد أثرت على النتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت دراسة تناول الشاي الأخضر يومياً بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وتقليل المضاعفات أو الوفيات لدى المصابين به بالفعل.

يقل خطر إصابتك بأنواع معينة من السرطان

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وقد تعزز مستويات مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا والحمض النووي من التلف والإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أن خصائص الشاي الأخضر المضادة للأكسدة قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك ما يلي:

سرطان الثدي ويقلل شرب الشاي الأخضر من خطر الإصابة به بنسبة 15%.

سرطان القولون والمستقيم حيث انخفضت احتمالية الإصابة به بنسبة 30-40% لدى شاربي الشاي الأخضر.

سرطان الفم حيث يقلل الاستهلاك طويل الأمد من خطر الإصابة بسرطان الفم

تذكر أن الشاي الأخضر وحده لا يقلل من خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان كما إن الحفاظ على نمط حياة صحي أمر ضروري لتحسين صحتك العامة.

ينخفض ​​التهاب الجلد

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلصات الشاي الأسود والأخضر والأبيض تقلل من التهاب الجلد الناتج عن الصدفية .

تشير دراسات أولية أخرى إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر ومركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) عند تطبيقها على الجلد تقلل من التهاب الجلد.

لا يُعرف ما إذا كانت مستخلصات الشاي ستُحقق فوائد مماثلة لدى البشر ويلزم إجراء دراسات سريرية على البشر لتأكيد ذلك.

تتحسن صحة الفم

أظهرت مراجعة أجريت عام 2017 أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في الوقاية من أمراض اللثة ( التهاب دواعم السن ) وأمراض الفم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا.

وأشارت مراجعة أجريت عام 2021 أيضاً إلى نتائج واعدة فيما يتعلق بالشاي الأخضر وصحة الفم.

معظم الدراسات كانت قائمة على المختبرات، وليست على البشر، لذلك لا توجد أدلة كافية للتوصية.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترامب ونتنياهو

إيران فوق البركان | ترامب يعتزم شن هجوم جوي ضد طهران.. وإسرائيل تترقب

زعيم الناتو: الأمن في القطب الشمالي أولوية بعد تصريحات ترامب بشأن غرينلاند

انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

