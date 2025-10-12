قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصورة تجمعهما.. محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها
75 دقيقة.. منتخب مصر يواصل تقدمه على غينيا بيساو بهدف نظيف
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنجي طاهر: الاستعدادات الأمنية تتم على أعلى مستوى لتأمين وفود شرم الشيخ

إنجي طاهر
إنجي طاهر
محمد شحتة

قالت إنجي طاهر، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن التحضيرات لقمة السلام غدًا في شرم الشيخ تشمل كل التفاصيل، وتُجرى على قدم وساق، مضيفة أن الاستعدادات الأمنية تتم على أعلى مستوى، إلى جانب تأمين الطرق وتيسير حركة الوفود، مشيرة إلى أن جميع الفنادق وتذاكر الطيران في المدينة امتلأت بالكامل بسبب حضور أكثر من 20 قائد دولة من أوروبا، والعالم العربي، وآسيا، والدول الإسلامية.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة ستشهد رئاسة مشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن يلقي ترامب كلمة في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أن التحضيرات تتناسب مع حجم الزخم الدولي لهذه القمة التي تُعد حدثاً تاريخياً.

وعن التطورات على الأرض في الأراضي الفلسطينية، قالت إنجي إن هناك عودة للنازحين وفرحة بين الأطفال بعودة الحياة إلى منازلهم، إلى جانب انتشار الهدوء النسبي، ذاكرةً أنه يتم حالياً إزالة الركام وتمهيد الطرق في مختلف المناطق، خاصة في مدينة غزة التي تعرضت لدمار واسع طال كل القطاعات، بما في ذلك مخيم خان يونس.

وأضافت أن القمة ستشهد مباحثات ثنائية على هامشها بين بعض القادة، وستتناول كيفية ضمان التزام جميع الأطراف بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيرة إلى تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي أكد وجود توافق واضح وصريح بين الأطراف على المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى دخول أكثر من 400 شاحنة مساعدات من معبر رفح، متجهة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، من بينها شاحنات وقود وغاز تدعم مستشفيات غزة، والتي توقفت عن العمل بسبب الحرب التي استمرت نحو عامين. وأكدت أن دخول هذه الشاحنات يمثل نقطة محورية، خاصة مع عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين الذين قضوا تحت الأنقاض في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.
 

شرم الشيخ الاستعدادات الأمنية إنجي طاهر قمة السلام مفاوضات شرم الشيخ إسرائيل غزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

ترشيحاتنا

منتخب مصر

المزاج رايق.. شوبير يعلق على تقدم منتخب مصر على غينيا بهدف

محمدي

أحمد المحمدي يهاجم تصريحات أسامة نبيه: بعيد تماما عن فكر المدرب

عمرو الجندي

عمرو الجندي: حققنا 3 انتصارات متتالية.. وهدفنا إسعاد جماهير

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد