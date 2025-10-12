إنجي طاهر: الاستعدادات الأمنية تتم على أعلى مستوى لتأمين وفود شرم الشيخ

قالت إنجي طاهر، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن التحضيرات لقمة السلام غدًا في شرم الشيخ تشمل كل التفاصيل، وتُجرى على قدم وساق، مضيفة أن الاستعدادات الأمنية تتم على أعلى مستوى، إلى جانب تأمين الطرق وتيسير حركة الوفود، مشيرة إلى أن جميع الفنادق وتذاكر الطيران في المدينة امتلأت بالكامل بسبب حضور أكثر من 20 قائد دولة من أوروبا، والعالم العربي، وآسيا، والدول الإسلامية.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة ستشهد رئاسة مشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن يلقي ترامب كلمة في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أن التحضيرات تتناسب مع حجم الزخم الدولي لهذه القمة التي تُعد حدثاً تاريخياً.

وعن التطورات على الأرض في الأراضي الفلسطينية، قالت إنجي إن هناك عودة للنازحين وفرحة بين الأطفال بعودة الحياة إلى منازلهم، إلى جانب انتشار الهدوء النسبي، ذاكرةً أنه يتم حالياً إزالة الركام وتمهيد الطرق في مختلف المناطق، خاصة في مدينة غزة التي تعرضت لدمار واسع طال كل القطاعات، بما في ذلك مخيم خان يونس.

وأضافت أن القمة ستشهد مباحثات ثنائية على هامشها بين بعض القادة، وستتناول كيفية ضمان التزام جميع الأطراف بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيرة إلى تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الذي أكد وجود توافق واضح وصريح بين الأطراف على المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى دخول أكثر من 400 شاحنة مساعدات من معبر رفح، متجهة إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، من بينها شاحنات وقود وغاز تدعم مستشفيات غزة، والتي توقفت عن العمل بسبب الحرب التي استمرت نحو عامين. وأكدت أن دخول هذه الشاحنات يمثل نقطة محورية، خاصة مع عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين الذين قضوا تحت الأنقاض في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.

