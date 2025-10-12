بسمة وهبة: قمة شرم الشيخ للسلام تجمع قادة العالم لإنهاء الحرب في غزة



قالت الإعلامية بسمة وهبة إنّ القمة الدولية المقرّر عقدها في مدينة شرم الشيخ تشهد مشاركة واسعة من قادة العالم، في مقدّمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القمة تأتي تتويجاً لجهود الوساطة المصرية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من النزاع والمعاناة الإنسانية.

وتابعت، أنّ العديد من القادة عبّروا عن تقديرهم الكبير لدور مصر في قيادة جهود السلام، حيث أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرز خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي بجهوده في إنهاء الحرب في غزة واحتضان القاهرة لمفاوضات السلام، بينما أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مشاركة بلديهما في القمة دعماً لمبادرة السلام.