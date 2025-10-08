بعلم مصر ومزمار.. بسمة وهبة تحتفل على الهواء بتأهل المنتخب للمونديال

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بتأهل منتخب مصر للمونديال على الهواء .

وقامت بسمة وهبة باستخدام مزمار على الهواء تعبيرا منها عن فرحتها بتاهل منتخب مصر التاريخي للمونديال .

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، إن يوم المباراة التي جمعت منتخب مصر بنظيره الجيبوتي هو يوم سعيد ومبشر بالخير لكل المصريين، مشيدة بالأداء القوي الذي قدّمه المنتخب.

وأوضحت الإعلامية أن التفاؤل يسيطر على الشارع المصري منذ انطلاق المباراة، مؤكدة أن هذا الفوز يمنح دفعة معنوية قوية للاعبين والجهاز الفني لمواصلة الأداء في المونديال.