فرحة أهالي نجريج بالغربية بقرب صعود منتخب مصر إلى المونديال.. شاهد

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل تجمع العشرات من الأسر والعائلات تحت قيادة العمده ماهر شتيه فرحا باقتراب حلم طموح المنتخب المصري بالصعود إلي مونديال كأس العالم عقب انتهاء فعاليات شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 2_ صفر علي حساب نظيره منتخب جيبوتي .

فرحة أهل قرية نجريج

وكانت قرية نجريج مسقط رأس نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شهدت فرحة عارمة بين صفوف الأسر والعائلات بعدما سجل الفرعون المصري الهدف الثانى في مرمي جيبوتي .

شكرا رجال منتخب مصر



في المقابل أعلن العمده ماهر شتيه عمده قرية نجريج عن فرحته وسعادته بمستوي المنتخب الوطني واداءه الرجولي مع الكابتن حسام حسن لافتا بقوله "كل الشكر لابننا محمد صلاح سفير الكرة المصرية وزملائه كونهم اصحاب الفضل الاصيل بتحقيق حلم الشعب المصري بالصعود إلي المونديال كلاكيت ثالث ورابع مره باذن الله" .

وفد مديرية الشباب والرياضة



الجدير بالذكر أن وفد من الشباب والرياضة تحت إشراف اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة شاركوا أهل قرية نجريج في تحقيق حلم الصعود ومشاهده المبارة بالكامل داخل مركز شباب قرية نجريج المطور في قلب مركز بسيون بمحافظة الغربية .