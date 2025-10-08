75 دقيقة.. منتخب مصر متقدم بثنائية والعميد يدفع بـ شوبير أمام جيبوتي

مرت 75 دقيقة بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد أمام جيبوتي ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردا بالمرمى ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء هدف ملغي لصالح منتخب مصر بداعي التسلل على محمد صلاح في الدقيقة 7.

وسدد محمد صلاح لاعب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 29.

وجاء هدف محقق ضائع لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 45.

ودفع حسام حسن بـ شوبير وكوكا ومهند لاشين بدلاً من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي في الدقيقة 61.

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل