حلم المونديال يقترب .. منتخب مصر يتقدم علي جيبوتي 2-0 في الشوط الأول

تفوّق منتخب مصر بهدفين دون رد أمام جيبوتي في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 8 ، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم عادل برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 15 , بعد تمريرة بينية عن طريق تريزيجيه تجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي جيبوتي منفردًا بالمرمى ليسدّد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الاحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل