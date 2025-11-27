رئيس شعبة الدواجن: حلقات وسيطة تتسبب في خسائر للمربين رغم انخفاض أسعار المزارع

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه هناك مشكلة في الحلقات الوسيطة لدورة بيع وشراء الدواجن في الأسواق.



وقال عبد العزيز السيد في مداخلة هاتفية على " إكسترا نيوز"، :" سعر كيلو الدواجن في المزرعة 57 جنيه في المزرعة وهذا الامر يتسبب في خسائر للمنتج ".

وتابع عبد العزيز السيد :" يجب الحفاظ على المنتجين في المرحلة الحالية من اجل استمرارهم في منظومة الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار ".

وأكمل عبد العزيز السيد :" لابد من توافر السعر العادل للدواجن من اجل استمرار العملية الإنتاجية ".

ولفت عبد العزيز السيد :" من الأفضل ان تقوم القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات الدواجن من الأسواق وتخزنها لضخها إذا حدث ارتفاعات في الأسعار مع دخول شهر رمضان ".

