بطول 38.1 كيلومتر.. تعرف على مسار الخط السادس لمترو الأنفاق وعدد المحطات

قررت وزارة النقل تنفيذ الخط السادس من مترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى نظرًا للجدوى الاقتصادية الضخمة التي يوفرها، خاصة في تقليل الاختناقات المرورية، وخفض عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة، بما ينعكس على اختصار زمن الرحلات وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية.

ربط شمال القاهرة بجنوبها عبر خط محوري جديد

يستهدف الخط السادس ربط شمال القاهرة بجنوبها عبر مسار يخدم مناطق ذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية، حيث يبدأ من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادي الجديدة جنوبًا، مما يتيح وسيلة انتقال سريعة وآمنة لشريحة كبيرة من المواطنين.



توفير كبير في زمن الرحلة

يسهم الخط السادس في تقليل زمن الرحلة لمستخدميه مقارنة بوسائل النقل السطحية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الخطين الأول والثالث تحديدًا، كونه يتقاطع معهما ويتيح تبادل الخدمة بسهولة.

المسار الكامل للخط السادس للمترو

يمتد الخط السادس من الخصوص حتى المعادي الجديدة بإجمالي طول حوالي 38.1 كيلومتر، ويضم 26 محطة بواقع محطتين سطحيتين و14 محطة علوية و10 محطات نفقية.

يبدأ المسار من شمال منطقة الخصوص عند مخرج 18 بالطريق الدائري، ثم منطقة بهتيم مرورًا بمحاذاة ترعة الإسماعيلية شرقًا في مسار علوي حتى محطة الزاوية الحمراء.



الخط السادس من مترو الأنفاق

بعدها يدخل المترو في مسار نفقي مارًا بمحطة الدمرداش حيث يتم تبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة العباسية ليتقاطع مع الخط الثالث.

ويستمر المسار نفقيًا في شارع صلاح سالم حتى الأزهر ثم القلعة والسيدة عائشة، حيث يتقاطع مع الخط الرابع للمترو بعد محطة الفسطاط مباشرة.

من منطقة مقابر اليهود يرتفع المترو لمسار علوي حتى محطة البساتين، ثم يعود لمسار نفقي عند محطة المركز الأوليمبي ليتفرع إلى مسارين: الأول شرقًا حتى محطة مدينة المعراج ثم يرتفع علويًا حتى المعادي الجديدة، والثاني جنوبًا في مسار نفقي حتى منطقة الستالايت ثم يعود لمسار سطحي وصولًا إلى ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

وكان قد شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مطلع نوفمبر الجاري تسليم مسار الخط السادس لمترو انفاق القاهرة الكبرى وذلك بحضور إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية والمهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق

صرح الوزير ان هذا الحدث الهام يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في مصر، وتعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصناعة والنقل، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من الخط تمتد بطول ٣٨.١ كم (1) كم سطحي + ۱۹ علوي + ۱۷,۹ نفي) ويشتمل على عدد ٢٦ محطة (۲) سطحي + ١٤ علوي ١٠٠ نفقي) من الخصوص حتى المعادي الجديدة وفرعه جنوبية حتى طره البلد، وورشة للعمرة الجسيمة بمساحة ٧٥ فدان بزهراء المعادي وورشة للعمرة الخفيفة بالخصوص بمساحة ٢٠ فدان.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يحقق جدوى اقتصادية من حيث الحفاظ على الوقت من خلال تخفيف الاختناقات المرورية عن طريق تقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة وربط شمال القاهرة بجنوبها وتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادي الجديدة جنوباً ويحقق وفراً كبيراً في زمن الرحلة لمستخدمي المترو كذلك لوسائل النقل السطحية الأخرى وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة والمحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

وأوضح الوزير ان الخط السادس لمترو الانفاق يتبادل الخدمة مع الخط الأول في محطتي الدمرداش وطرة البلد ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع المرحلة الثانية من الخط الرابع في محطة السيدة عائشة ومستقبلاً مع مونوريل شرق في محطة النرجس ومع الخط الأول للقطار السريع في محطة محمد نجيب. مضيفاً انه سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

واكد الوزير ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على دراسة إمتداد المرحلة الثانية من الخط ١٧كم السادس لمترو الأنفاق بطول ١٧كم على طريق السخنة إلى محور طلعت حرب / محور محمد نجيب للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب بالقاهرة الجديدة وبطول ٦ كم للربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بالقاهرة الجديدة كمرحلة ثانية.

واشار الوزير الى ان الوحدات المتحركة والانظمة الخاصة بهذا المشروع سوف يتم انتاجها في مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية

حيث يقام المجمع على مساحة 40 فدانًا، وحيث يضم المجمع الصناعي مصنعين رئيسيين( المصنع الأول: متخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، مثل أنظمة الإشارات، اللوحات والدوائر الكهربائية للتحكم، الضفائر الكهربائية وغيره و المصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك مترو الأنفاق، الترام، قطارات LRT، المونوريل، والقطارات السريعة.