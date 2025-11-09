قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوزير يشهد تسليم مسار الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى | تفاصيل

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تسليم مسار الخط السادس لمترو انفاق القاهرة الكبرى وذلك بحضور إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية والمهندس/ طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق 

صرح الوزير ان هذا الحدث الهام يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام في مصر، وتعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصناعة والنقل، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من الخط تمتد بطول ٣٨.١ كم (1) كم سطحي + ۱۹ علوي + ۱۷,۹ نفي) ويشتمل على عدد ٢٦ محطة (۲) سطحي + ١٤ علوي ١٠٠ نفقي) من الخصوص حتى المعادي الجديدة وفرعه جنوبية حتى طره البلد، وورشة للعمرة الجسيمة بمساحة ٧٥ فدان بزهراء المعادي وورشة للعمرة الخفيفة بالخصوص بمساحة ٢٠ فدان.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يحقق جدوى اقتصادية من حيث الحفاظ على الوقت من خلال تخفيف الاختناقات المرورية عن طريق تقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة وربط شمال القاهرة بجنوبها وتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادي الجديدة جنوباً ويحقق وفراً كبيراً في زمن الرحلة لمستخدمي المترو كذلك لوسائل النقل السطحية الأخرى وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل بمدينة القاهرة والمحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة منذ المراحل الأولية للتصميم وخلال فترات تنفيذ وتشغيل المشروع.

وأوضح الوزير ان الخط السادس لمترو الانفاق يتبادل الخدمة مع الخط الأول في محطتي الدمرداش وطرة البلد ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع المرحلة الثانية من الخط الرابع في محطة السيدة عائشة ومستقبلاً مع مونوريل شرق في محطة النرجس ومع الخط الأول للقطار السريع في محطة محمد نجيب. مضيفاً انه سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع ثم أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

واكد الوزير ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية قد صدق على دراسة إمتداد المرحلة الثانية من الخط١٧كم السادس لمترو الأنفاق بطول ١٧كم على طريق السخنة إلى محور طلعت حرب / محور محمد نجيب للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب بالقاهرة الجديدة وبطول ٦ كم للربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بالقاهرة الجديدة كمرحلة ثانية.

واشار الوزير الى ان الوحدات المتحركة والانظمة الخاصة بهذا المشروع سوف يتم انتاجها في مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية

حيث يقام  المجمع على مساحة 40 فدانًا، وحيث يضم  المجمع الصناعي مصنعين رئيسيين( المصنع الأول: متخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، مثل أنظمة الإشارات، اللوحات والدوائر الكهربائية للتحكم، الضفائر الكهربائية وغيره و المصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك مترو الأنفاق، الترام، قطارات LRT، المونوريل، والقطارات السريعة

TransMEA الفريق مهندس كامل الصناعة

محافظ الشرقية

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية

