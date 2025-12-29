قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب 1
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة
تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر
ذنب يمنعك من المغفرة والرحمة حتى في أوقات القبول.. احذره
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة

رئيس الزراء
رئيس الزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، و أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، و طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية". وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق عقد أكثر من اجتماع لهذه اللجنة، وتم حصر عام للهيئات، ثم سيتم عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور الهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، والمساهمة بأثر إيجابي في بناء الشخصية المصرية الوطنية وتعزيز الانتماء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

كما أكد "مدبولي" ضرورة مواكبة كل ما هو حديث في المنظومة الإعلامية، قائلا: نحن مستعدون لتقديم الدعم الكامل لاستعادة هذه الهيئة ريادتها ومكانتها.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف كل هيئة، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية؛ للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

وقال الدكتور حسين عيسى إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، التي يجب الإبقاء عليها، ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل، وتعظيم موارد الهيئة، مستعرضا ما تملكه الهيئة الوطنية للإعلام من مقومات تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية. كما تم طرح عدد من المقترحات التي تسهم في زيادة موارد الهيئة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات تسهم في دعم الهيئة ماليا.

واستعرض  أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، ملخص عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيث أشار بداية إلى أنه لم تكن هناك شركة خاصة بـ "السوشيال ميديا"، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حاليا، كما يتم حاليا الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ "ماسبيرو"، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه "ماسبيرو".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه يتم العمل حاليا على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية. وشرح "المسلماني" خطوات الإصلاح التي تمت بشأن دمج بعض القنوات، وإجراءات تطوير عدد من القنوات الأخرى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: يتم حاليا إعداد خطة شاملة للتطوير، سيتم عرضها آخر يناير المقبل، تشمل إعادة الهيكلة، ورفع الكفاءة.

هذا، وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين "ماسبيرو" وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في حل هذه المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء لدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

أحمد دقدق

شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد