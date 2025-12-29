قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسلك الشاحن وسيخ حديدي..زوجة تتخلص من زوجها ونجل شقيقه بالقليوبية..ما القصة؟

عقوبة الاعدام
عقوبة الاعدام
إبراهيم الهواري

تجردت سيدة من كل معاني الحب والرحمة وقامت بقتل نجل شقيق زوجها الطفل الصغير بسلك الشاحن ..ثم قامت بقتل زوجها بسيخ حديدي دون رحمة .

إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولى مقتل نجل شقيق زوجها، والثانية مقتل زوجها، وذلك بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مع تحديد جلسة الأول من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.

قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة أية أ م (19 عام ربة منزل مقيمة بقرية أبو نجاح بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية) بقتل الطفل المجني عليه عبد الرحمن إلهامي محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتاريخ 2/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتل الطفل، واستدرجته إلى مسكنها ، ثم أطبقت على عنقه بسلك شاحن حتى فارق الحياة، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي. 

كما أحرزت أداة الجريمة سلك شاحن دون مسوغ قانوني.

زوجة تقتل زوجها

كما تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، اتهام المتهمة بقتل زوجها محمود محمد حلمي عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بتاريخ 26/5/2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وبحسب التحقيقات، أعدّت المتهمة أداة سيخ حديدي وسددت لزوجها عدة ضربات استقرت بوجهه وصدره، محدثة إصابات أودت بحياته، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

القليوبية اعدام ربة منزل قتلت زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مها الصغير

سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

المخرج داوود عبد السيد

أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

حواس الإنسان

أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد