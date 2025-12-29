مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن أزمة تضرب قطاع الناشئين داخل الفريق السماوي.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن إدارة نادي بيراميدز لم تقم بصرف مرتبات الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين للشهر الثامن على التوالى.

واختتم المصدر تصريحاته، أن إدارة نادي بيراميدز تبحث عن حل تلك الأزمة فى الوقت الحالى.

الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر



حقق النادي الإسماعيلي الفوز على شباب بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة التى جمعت الفريقين يوم الخميس الماضى على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 5، وسجل نادر فرج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و40، وسجل يوسف فؤاد الهدف الأول لـ بيراميدز في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر هذا الموسم، بينما لم يحقق فريق بيراميدز الفوز حتى الآن في البطولة.



