أحمد صبيحة: أنا أهلاوي.. ومعنديش مشكلة أروح الزمالك أو بيراميدز

قال أحمد صبيحة، لاعب إنبي، إن خط هجوم الأهلي الحالي مخيف بسبب الأسماء التي يمتلكها، لكنه رغم ذلك ينقصه الهداف القناص، مشيرا إلى أن خط هجوم الأهلي حاليًا هو خط هجوم منتخب مصر.

وأضاف "صبيحة"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الأهلي بدأ الموسم الحالي بمشاكل كثيرة، خصوصًا في خط الدفاع، وهو ما لعبنا عليه في مباراتنا معهم ونجحنا في استغلال الأخطاء، لذا الأفضلية كانت لنا في الملعب، الأهلي كان مرعبًا أيام كولر، لكن الآن هناك مشاكل كثيرة في خط الدفاع والوسط”.

وتابع لاعب إنبي: “وسام أبو علي مهاجم كبير والأهلي افتقد وجوده، لكنني نجحت في الحد من خطورته خلال مواجهاتنا معًا، المغربي وليد آزارو المهاجم الوحيد الذي أتعبني أثناء فترته مع الأهلي”.

وواصل: “اللعب للأهلي حلم من أحلامي التي أسعى لتحقيقها، من أجل المشاركة في البطولات والحصول عليها وكتابة تاريخ كبير باسمي، في الأهلي كل الأحلام تتحقق، وعائلتي كلها أهلاوية”.

وأردف: “تمنيت التواجد في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة في صفوف الأهلي، اللعب للأحمر سيظل أحد أهم أهدافي في مسيرتي الكروية”.

وأنهى أحمد صبيحة حديثه قائلا: “انتمائي للأهلي شيء، وعملي في كرة القدم شيء آخر، ليس لدي مانع من اللعب في بيراميدز أو الزمالك في حالة قدوم عروض، أهم شيء هو أداؤك وما تقدمه في الملعب، الأمور أصبحت أسهل في الانتقالات والاحتراف سيطر على الانتماء”.