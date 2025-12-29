رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، السيد نبيه بري، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء الذي عُقد في قصر عين التينة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، والتقدير للدور المصري الداعم للبنان.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فتح آفاق التعاون بين مصر ولبنان في مجال الغاز يبني على هذا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن مجموعات العمل المشتركة ستعمل بشكل جاد وسريع لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، معربًا عن استعداد مصر التام لتقديم خبراتها في مجالات صناعة الغاز والبترول إلى أشقائها اللبنانيين.

حضر اللقاء السفير المصري في بيروت، علاء موسى، والوفد المرافق للوزير، الذي ضم المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.