محمد حمدي يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى غينيا بيساو بتصفيات المونديال
أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية لم تحضر قمة شرم الشيخ للسلام نتيجة بعض التحفظات الداخلية واستشعار بالحرج، كما أن نتنياهو وحركة حماس لم يتم توجيه دعوات لهم.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة ليست مخصصة للقضية الفلسطينية فقط، بل تتناول قضايا متعددة تتعلق بالاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني وملف لبنان وسوريا سيكونان جزءًا من النقاشات، مع التأكيد على أن القمة تُعقد تحت قيادة مصرية أمريكية بمشاركة عدد من الدول تقديرًا لدور مصر المهم في وقف الممارسات الإجرامية لإسرائيل وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

مواقف إيجابية تجاه الشرق الأوسط

وأضاف طارق فهمي، أن أغلب الدول المشاركة لها مواقف إيجابية تجاه الشرق الأوسط وحل الدولتين، وتشارك في القمة دعمًا لجهود السلام التي تقودها مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إحداث السلام والاستقرار الإقليمي وليس التركيز فقط على القضية الفلسطينية.

