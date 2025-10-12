طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية لم تحضر قمة شرم الشيخ للسلام نتيجة بعض التحفظات الداخلية واستشعار بالحرج، كما أن نتنياهو وحركة حماس لم يتم توجيه دعوات لهم.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة ليست مخصصة للقضية الفلسطينية فقط، بل تتناول قضايا متعددة تتعلق بالاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني وملف لبنان وسوريا سيكونان جزءًا من النقاشات، مع التأكيد على أن القمة تُعقد تحت قيادة مصرية أمريكية بمشاركة عدد من الدول تقديرًا لدور مصر المهم في وقف الممارسات الإجرامية لإسرائيل وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

مواقف إيجابية تجاه الشرق الأوسط

وأضاف طارق فهمي، أن أغلب الدول المشاركة لها مواقف إيجابية تجاه الشرق الأوسط وحل الدولتين، وتشارك في القمة دعمًا لجهود السلام التي تقودها مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إحداث السلام والاستقرار الإقليمي وليس التركيز فقط على القضية الفلسطينية.