أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن 95 % من ضحايا غزة مدنين ما بين شيوخ وأطفال ونساء ليس معهم سلاح ولا علاقة لهم بالحروب، موضحًا أن ليس كل الضحايا من حماس.

وتابع خلال تقديم حلقة برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل كانت تمنع وصول أي مساعدات إلى قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد أن 90 % من المساعدات التي تدخل غزة حاليا مصرية، موضحًا أن علم مصر هو الموجود والهتافات المصرية هي التي تتصدر في القطاع، معلقا: مصر في المكانة التي تستحقها.

متابعة على مدار الساعة

وأردف: الرئيس السيسي ربنا يحفظه على عمله وبيعمله ولسه هيعمله عشان خاطر غزة، موضحًا أن سيادة الرئيس لا يحب الكلام في حاجات كتير، وهو قليل الكلام بس بسم الله ما شاء الله شغل على مدار الساعة ومتابعة على مدار الساعة مش بس غزة ولكن لكل ملف متابعة دقيقة.