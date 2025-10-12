أحمد موسى: نتنياهو يتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة، موضحًا أن نتنياهو لم يعيد الرهائن رغم الإبادة التي قام بها، ولكن من استعادهم هو الرئيس الأمريكي ترامب.

الإسرائيليين أو الفلسطينيين

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا أحد يريد الحرب والجميع زهق سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين يريدون السلام.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر مقبلة على حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم كله تتجه أنظاره نحو هذه المدينة الساحرة التي ستصبح غدًا محور الحديث في وسائل الإعلام الدولية.

دعم الاستقرار الإقليمي

وأضاف: “بصوا على شرم الشيخ.. شوفوا الإعلام العالمي كله هناك، كل القنوات والصحف والمراسلين بدأوا يتجهوا للمدينة منذ إعلان موعد القمة”، موضحًا أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.