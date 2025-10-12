أحمد موسى: كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية ولكن لن يتم شيء بدون السلام وإقامة دولة فلسطينية، معلقًا: هينفع تحارب إلى آخر الدنيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا أحد يريد الحرب والجميع زهق سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين يريدون السلام.

اتفاق وقف الحرب

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة لو تم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة خلال يناير لو اتسم صوت العقل في حماس وإسرائيل.

واستطرد: أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة، موضحًا أن نتنياهو لم يعيد الرهائن رغم الإبادة التي قام بها، ولكن من استعادهم هو الرئيس الأمريكي ترامب.