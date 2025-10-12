شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك استعدادات كبيرة لعقد قمة السلام غدا بشرم الشيخ، بحضور الرئيسين المصري والأمريكي، وقادة 20 دولة أخرى، مشيرا إلى أن وصول ترامب غدا سيكون في تمام الساعة 2 ظهرا، بينما بدأت الوفود في القدوم من اليوم لقمة السلام.

إفشال مفاوضات شرم الشيخ

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه كانت هناك محاولات لإفشال مفاوضات شرم الشيخ، لكن ترامب ضغط لمنع فشلها، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أحمد موسى أن ترامب قبل دعوة الرئيس السيسي بالحضور لشرم الشيخ وحضور احتفالية توقيع وقف إطلاق النار، وتم التنسيق بين الجانبين من أجل القمة وبعض الأمور الأخرى، عبر وزيري خارجية مصر وأمريكا.

وتابع أحمد موسى: شرم الشيخ الآن تشهد إعلام العالم منذ أسبوع؛ لمتابعة أحداث القمة، وستتصدر شرم الشيخ المشهد العالمي غدا، بمختلف فاعليات القمة والمؤتمر وتوقيع الاتفاق.

قمة شرم الشيخ

واختتم أحمد موسى: قمة شرم الشيخ نتيجة عمل وجهود القيادة السياسية؛ إيمانا منهم بالقضية الفلسطينية.