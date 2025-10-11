أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وكافة مؤسسات الدولة، إلى جانب وزارتي الخارجية والمخابرات العامة المصرية، تقديرًا لدورهم في منع تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن موقف مصر منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم كان ثابتًا وواضحًا، مؤكّدًا أن رسالة القاهرة كانت واحدة: رفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف وجودي وثابت.

ويناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم السبت من برنامج "على مسئوليتي"، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

