العالم يتابع المفاوضات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة للمصريين |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة اليوم، بشأن ما يحدث من مفاوضات بشأن غزة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس كشف عن تفاصيل مهمة تحدث العالم كله عنها اليوم، مضيفًا أن أكتوبر هو شهر الانتصارات، بداية من فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو، معلقا: إن شاء الله كمان هيكون اتفاق سلام في غزة من مصر، وصعود منتخب مصر لكأس العالم خلال أكتوبر".



وأردف الإعلامي أحمد موسى: العالم يتابع وعينه على ما يحدث بشأن المفاوضات بشرم الشيخ كل التركيز على مصر، والرئيس ترامب يتحدث عن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ".



وذكر: الرئيس السيسي أكد أن الأمور تسير بشكل إيجابي، والرئيس شكر ترامب ودعاه لزيارة مصر، وحضور توقيع اتفاق كبير على أرض مصر بشأن اتفاق غزة.