أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن العالم يراقب عن كثب المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تلك التطورات.واسترسل: الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لموقف ترامب، ودعاه إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق كبير بشأن غزة حال التوصل إليه.



وأوضح أن مصر أصبحت محور اهتمام عالمي في ظل المفاوضات التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، في وقت يتابع فيه العالم مجريات الأحداث باهتمام بالغ