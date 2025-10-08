قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الجامعة العربية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
إطلاق مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر.. رابط التسجيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس بعث برسائل طمأنة واضحة للمصريين، مؤكدًا أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن العالم يراقب عن كثب المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تلك التطورات.واسترسل: الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لموقف ترامب، ودعاه إلى زيارة مصر لحضور توقيع اتفاق كبير بشأن غزة حال التوصل إليه.

وأوضح أن مصر أصبحت محور اهتمام عالمي في ظل المفاوضات التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، في وقت يتابع فيه العالم مجريات الأحداث باهتمام بالغ

