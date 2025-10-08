أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على مباراة المنتخب المصري ونظيره الجيبوتي، قائلاً: شهر أكتوبر إن شاء الله يكون شهر انتصارات.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "مع نهاية المباراة إن شاء الله نحتفل جميعًا بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم".

واسترسل: نتمنى أن يكون شهر أكتوبر مليء بالانتصارات والتتويج.



وانفرد النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، بعد ما رفع رصيده إلى 19 هدفًا عقب تسجيله في شباك منتخب جيبوتي، خلال المباراة التي تُقام حاليًا في المغرب ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسجل صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 13، بعد أن افتتح إبراهيم عادل التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8، ليمنحا «الفراعنة» أفضلية واضحة منذ بداية اللقاء.



