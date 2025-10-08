محمد صلاح يتربع على عرش هدافي تصفيات إفريقيا عبر التاريخ برصيد 19 هدفا

انفرد النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا عقب تسجيله في شباك منتخب جيبوتي، خلال المباراة التي تُقام حاليًا في المغرب ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسجل صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 13، بعد أن افتتح إبراهيم عادل التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8، ليمنحا «الفراعنة» أفضلية واضحة منذ بداية اللقاء.

وبهذا الهدف، فكّ صلاح الاشتباك مع عدد من أبرز نجوم القارة السمراء الذين تقاسموا الصدارة من قبل، أبرزهم ديدييه دروجبا، صامويل إيتو، إسلام سليماني، وموموني داجانو، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالأرقام القياسية التي رسخت مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا.

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ليقترب الفراعنة خطوة جديدة نحو التأهل إلى مونديال 2026.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في التصفيات كلًّا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.