من بطولة دنيا سمير غانم .. تعرف على موعد طرح مسرحية "آنستونا"

أعلنت منصة Mbc shahid موعد طرح مسرحية “انستونا” للفنانة دنيا سمير غانم ، والذى من المقرر عرضها يوم ١٥ يناير الجاري .

ويأتى طرح المسرحية بعد عرضها فى مصر وايضا فى فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وروج الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام ، وجاء بتعليق: “استكشاف كوميدية واستعرضات غنائية خطيرة مع النجوم دنيا سمير غانم وبيومى فؤاد فى مسرحية ”انستونا".

مسرحية انستونا

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

وتستكمل الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة ، ومسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري.