محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
فن وثقافة

من بطولة دنيا سمير غانم .. تعرف على موعد طرح مسرحية "آنستونا"

تقى الجيزاوي

أعلنت منصة Mbc shahid موعد طرح مسرحية “انستونا” للفنانة دنيا سمير غانم ، والذى من المقرر عرضها يوم ١٥ يناير الجاري .

ويأتى طرح المسرحية بعد عرضها فى مصر وايضا فى فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وروج الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام ، وجاء بتعليق: “استكشاف كوميدية واستعرضات غنائية خطيرة مع النجوم دنيا سمير غانم وبيومى فؤاد فى مسرحية ”انستونا".

مسرحية انستونا 

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

وتستكمل الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة ، ومسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاوري.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم

سلامة داود: تاريخ الأزهر جعله قبلة للعلم والعلماء من جميع أنحاء العالم

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني في وفاة والدتهما

صلاة المغرب في رجب

لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

